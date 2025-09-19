ETV Bharat / international

'ಮೋದಿ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ': ಯುಕೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತು

ಯುಕೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು​ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 10:35 AM IST

ಲಂಡನ್​: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್,​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್​ ಸ್ವಾರ್ಮರ್​ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ''ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

''ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆೆ ಅವರು ಸುಂದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್​ ಪುಟಿನ್​ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಮೋದಿ ಅವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ಸುಂಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ರಷ್ಯಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಉಕ್ರೇನ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುದ್ದದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಭಾರತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್​, ಮೋದಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತವೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.

