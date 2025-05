ETV Bharat / international

ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧ; ಪಾಕ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್​​ - PAKISTAN PM SHEHBAZ SHARIF

ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ( ANI )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 27, 2025 at 12:25 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:00 PM IST 2 Min Read

Last Updated : May 27, 2025 at 1:00 PM IST