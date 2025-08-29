ETV Bharat / international

ಭಾರತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ತಾಣ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಟೋಕಿಯೋಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI)
ETV Bharat Karnataka Team

August 29, 2025

ಟೋಕಿಯೋ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಜಪಾನ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಶೇ.18ರಷ್ಟಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ-ಜಪಾನ್​ ಜಂಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಲನಶೀಲನತೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್​ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂದರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್​ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜಪಾನ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ ಶುದ್ದ ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್​ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್​ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶುದ್ದ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್​ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನೈಪುಣ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಶತಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ದಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತ ಹೊಸದಾದ ಸರಳೀಕೃತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಏಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಚಿಸದ್ದೇವೆ. ನಾವು 45 ಸಾವಿರ ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ದಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ವಲಯವನ್ನೂ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂಬುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

