ETV Bharat / international

ಪುಟಿನ್ - ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತುಕತೆ: ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ US ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರ! - INDIA PAK CONFLICT AND TRUMP

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ​ ತಾನೇ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಛರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

INDIA AND PAKISTAN WAR RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN TRUMP IMPOSED TARIFF ON INDIA ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್ (ETV Bharat, IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ​: ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಂತು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತ್ರ ತನ್ನಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ 'ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಿಜಿಎಂಒ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ತಾವೇ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು 5 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಯುದ್ಧಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧವೂ ಒಂದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬರೀ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾವಲ್ಲದೇ, ಟ್ರಂಪ್​ ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ರುವಾಂಡಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಹಾಗೂ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಾನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು!: "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನೋಡಿ. 2 ದೇಶಗಳು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಬಹುಶಃ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಯುದ್ಧಗಳು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ತನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಬಂದ್: ಹಾಗೇ, ಟ್ರಂಪ್​ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ, ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರದಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತನಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಸುಂಕ-ಟ್ರಂಪ್​: "ಟ್ರಂಪ್​ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳ (ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ (ರಷ್ಯಾ) ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಸುಮಾರು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಚೀನಾ ಕೂಡಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು 'ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್' ಅಥವಾ 'ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್' ಹೇರಿದರೆ, ಅದು ರಷ್ಯಾಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?: ಕೆಳೆದ ವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲದ ಮೇಲೂ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಸೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಇಡುವುದು ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್​ ತಡೆಯಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೇರುವುದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: US ಹೌಸ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ​: ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಂತು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಟ್ರಂಪ್​ ಮಾತ್ರ ತನ್ನಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ 'ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಿಜಿಎಂಒ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ತಾವೇ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು 5 ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಯುದ್ಧಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧವೂ ಒಂದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬರೀ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾವಲ್ಲದೇ, ಟ್ರಂಪ್​ ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ರುವಾಂಡಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಹಾಗೂ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಾನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು!: "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನೋಡಿ. 2 ದೇಶಗಳು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಬಹುಶಃ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಯುದ್ಧಗಳು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ತನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಬಂದ್: ಹಾಗೇ, ಟ್ರಂಪ್​ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಾಗ, ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರದಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತನಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಸುಂಕ-ಟ್ರಂಪ್​: "ಟ್ರಂಪ್​ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳ (ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ (ರಷ್ಯಾ) ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಸುಮಾರು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಚೀನಾ ಕೂಡಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು 'ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್' ಅಥವಾ 'ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್' ಹೇರಿದರೆ, ಅದು ರಷ್ಯಾಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?: ಕೆಳೆದ ವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲದ ಮೇಲೂ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಸೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಇಡುವುದು ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್​ ತಡೆಯಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೇರುವುದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: US ಹೌಸ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA AND PAKISTAN WARRUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTINTRUMP IMPOSED TARIFF ON INDIAಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನINDIA PAK CONFLICT AND TRUMP

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ: ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ:ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.