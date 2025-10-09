ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಲೇಖಕ ಲಾಸ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ನಹೋರ್ಕೈ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೊಬೆಲ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೊಬೆಲ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಲೇಖಕ ಲಾಸ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ನಹೋರ್ಕೈ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ. ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆಯೊಂದೇ ಉಳಿಯಿತು.
Published : October 9, 2025 at 8:02 PM IST
ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ (ಸ್ವೀಡನ್): 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೊಬೆಲ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಲೇಖಕ ಲಾಸ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ನಹೋರ್ಕೈ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೀತಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ಕಲೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಅವರ ಅಪಾರ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕೃತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ನಹೋರ್ಕೈ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೇಳಿದೆ.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025
The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS
ಯಾರೀ ಲಾಸ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ನಹೋರ್ಕೈ? : ಈ ವರ್ಷದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಲಾಸ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ನಹೋರ್ಕೈ ಅವರ 'ಹರ್ಷ್ಟ್ 07769', 1985 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ ಸತಾಂಟಾಂಗೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಕಾಲೀನ ಜರ್ಮನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಹರ್ಷ್ಟ್ 07769 ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರೆ, ಸತಾಂಟಾಂಗೋ ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅರಹುತ್ತದೆ.
ಲಾಸ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ನಹೋರ್ಕೈ ಅವರು 1954 ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಹಂಗೇರಿಯ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಗ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ರೊಮೇನಿಯನ್ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಾಜಕತೆ, ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ವಿರಚಿತವಾಗಿವೆ.
ಕ್ರಾಸ್ನಹೋರ್ಕೈ ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಯು ಕಾಫ್ಕಾದಿಂದ ಥಾಮಸ್ ಬರ್ನ್ಹಾರ್ಡ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳು ತರ್ಕಬದ್ಧ, ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
1901 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ 117 ಸಾಹಿತ್ಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 121 ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೊಬೆಲ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಬಂಗಾಳಿ ಲೇಖಕ ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಘೋಷ್ ಅವರ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತಾದ ಬರಹಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಂಗೇರಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶತಮಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಯಿತು.
112 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 1913 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಲೇಖಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೊಬೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
