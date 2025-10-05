ETV Bharat / international

ಜಪಾನ್​ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತ

ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಜಪಾನ್​ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

SANAE TAKAICHI
ಸನೇ ತಕೈಚಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 5, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ (ಎಲ್​ಡಿಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ.

64 ವರ್ಷದ ತಕೈಚಿ ಅವರು ಎಲ್​​ಡಿಪಿಯ ಖಟ್ಟರ್​ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ನಾಯಕಿ. ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜುನಿಚಿರೊ ಕೊಯ್ಚಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ 44 ವರ್ಷದ ಶಿಂಜಿರೊ ಕೊಯ್ಚಮಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಗೇರು ಇಶಿಬಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ 2027ರ ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಕೈಚಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ರೇಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ, ಶಿಂಜಿರೊ ಕೊಯ್ಚಮಿ, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಶಿಮಾಸಾ ಹಯಾಶಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಕಾಯುಕಿ ಕೊಬಯಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ತೋಶಿಮಿಟ್ಸು ಮೊಟೆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ: ಎಲ್​ಡಿಪಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ತಕೈಚಿ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಇದೀಗ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ತಕೈಚಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸನೇ ತಕೈಚಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್​​ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಥ್ಯಾಚರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಕೈಚಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿಯೇ ಅಮೋಘವಾದುದು.

ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಕೈಚಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಲ್​ಡಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1993 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

