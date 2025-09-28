ETV Bharat / international

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ಸಮರ; ಮಾಜಿ ಸಚಿವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ

ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

CHINA MINISTER DEATH PENALTY
ಚೀನಾ ಧ್ವಜ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
ಬೀಜಿಂಗ್(ಚೀನಾ): ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಲಂಚಕೋರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ, ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಗನ್ಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗವರ್ನರ್​ ಆಗಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಗ್ ರೆಂಜಿಯಾನ್​ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟ್ಯಾಂಗ್ ರೆಂಜಿಯಾನ್ 38 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಗ್​ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಆಡಳಿತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಟ್ಯಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲಂಚವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಮರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಜಾನೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಚೀನಾದ ಜಿಲಿನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಚಾಂಗ್‌ಚುನ್‌ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2007ರಿಂದ 2024ರ ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಗ್​ ಅವರು ಲಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 268 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು 38 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​)ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಟ್ಯಾಂಗ್​: ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಗ್​ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್​, ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅವರ ಅಪರಾಧಗಳು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಅರ್ಹವೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

2012ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಚೀನಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (CPC) ನಡೆಸಿದ ಬೃಹತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೀನೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ್​ ಪಕ್ಷವು ಟ್ಯಾಂಗ್​ ಅವರನ್ನು 2024ರ ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿತ್ತು.

