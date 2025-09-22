ಇದು ’ಚಾರ್ಲಿಗಾಗಿ‘ : ಕಿರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಟ್ರಂಪ್ - ಮಸ್ಕ್
ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಸ್ಕ್, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
By ANI
Published : September 22, 2025 at 8:09 AM IST
ಅರಿಜೋನಾ, ಅಮೆರಿಕ: ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಖಾಸಗಿ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯು ಟ್ರಂಪ್ - ಮಸ್ಕ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು "ಚಾರ್ಲಿಗಾಗಿ" ಎಂದು ಬರೆದ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮಸ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ದಕ್ಷತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದಕ್ಷತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. "ಹಣಕಾಸಿನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.
ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಾರಂಭ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಣ ಮುನಿಸನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಹಿಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು, ಕಿರ್ಕ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ನಂಬಿಕೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು 'ಚಾರ್ಲಿಗಾಗಿ' ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಲಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಾರ್ಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಾರ್ಲಿಗಾಗಿ, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಅವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸರ ಕೂಡಾ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ 31 ವರ್ಷದ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ USA ಸ್ಥಾಪಕ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಉತಾಹ್ ವ್ಯಾಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 22 ವರ್ಷದ ಟೈಲರ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಎಡಪಂಥೀಯ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
