ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ (ಸ್ಪೇನ್): ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು, ದೋಣಿಗಳ ಸಮೂಹವು ಭಾನುವಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತರ ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಭೀಕರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಈ ಹಡಗುಗಳ ತುರ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
63 ಸಾವಿರ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಸಾವು: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 63,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 332 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು (ಇವರಲ್ಲಿ 124 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ) ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ & ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳು: ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ದೋಣಿಗಳು, ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು 44 ದೇಶಗಳ ನಿಯೋಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ 18 ವರ್ಷಗಳ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಟುನೀಶಿಯಾ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿಯಿಂದ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಗಾಜಾ ತಲುಪುವುದು ಯಾವಾಗ?: ಈ ಹಡಗುಗಳ ಸಮೂಹದ ವಕ್ತಾರರಾದ ಸೈಫ್ ಅಬುಕೇಶಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ದೋಣಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಅಥವಾ 15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಜಾವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗ್ರೆಟಾ ಥುನ್ಬರ್ಗ್ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು, " ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿನ ಹೋರಾಟ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
