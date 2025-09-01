ETV Bharat / international

ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಆಹಾರ - ಔಷಧ ಹೊತ್ತು ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟ 20 ಹಡಗುಗಳು: 44 ದೇಶಗಳು ಭಾಗಿ - BARCELONA TO GAZA

ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಡಗು, ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

FLOTILLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA GRETA THUNBERG GAZA BLOCKADE
ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟ 20 ಹಡಗುಗಳು: 44 ದೇಶಗಳು ಭಾಗಿ (AFP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read

ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ (ಸ್ಪೇನ್): ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು, ದೋಣಿಗಳ ಸಮೂಹವು ಭಾನುವಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಕಾರಣ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತರ ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಭೀಕರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಈ ಹಡಗುಗಳ ತುರ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

FLOTILLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA GRETA THUNBERG GAZA BLOCKADE
ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟ 20 ಹಡಗುಗಳು: 44 ದೇಶಗಳು ಭಾಗಿ (AFP)

63 ಸಾವಿರ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಸಾವು: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 63,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 332 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು (ಇವರಲ್ಲಿ 124 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ) ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ & ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳು: ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ದೋಣಿಗಳು, ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು 44 ದೇಶಗಳ ನಿಯೋಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ 18 ವರ್ಷಗಳ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಟುನೀಶಿಯಾ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿಯಿಂದ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಗಾಜಾ ತಲುಪುವುದು ಯಾವಾಗ?: ಈ ಹಡಗುಗಳ ಸಮೂಹದ ವಕ್ತಾರರಾದ ಸೈಫ್​ ಅಬುಕೇಶಕ್​ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ದೋಣಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಅಥವಾ 15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಜಾವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗ್ರೆಟಾ ಥುನ್‌ಬರ್ಗ್​ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು, " ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿನ ಹೋರಾಟ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ (ಸ್ಪೇನ್): ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು, ದೋಣಿಗಳ ಸಮೂಹವು ಭಾನುವಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಕಾರಣ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತರ ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಭೀಕರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಈ ಹಡಗುಗಳ ತುರ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

FLOTILLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA GRETA THUNBERG GAZA BLOCKADE
ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟ 20 ಹಡಗುಗಳು: 44 ದೇಶಗಳು ಭಾಗಿ (AFP)

63 ಸಾವಿರ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಸಾವು: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 63,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 332 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರು (ಇವರಲ್ಲಿ 124 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ) ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ & ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳು: ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ದೋಣಿಗಳು, ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು 44 ದೇಶಗಳ ನಿಯೋಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ 18 ವರ್ಷಗಳ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಟುನೀಶಿಯಾ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿಯಿಂದ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಗಾಜಾ ತಲುಪುವುದು ಯಾವಾಗ?: ಈ ಹಡಗುಗಳ ಸಮೂಹದ ವಕ್ತಾರರಾದ ಸೈಫ್​ ಅಬುಕೇಶಕ್​ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ದೋಣಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಅಥವಾ 15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಜಾವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗ್ರೆಟಾ ಥುನ್‌ಬರ್ಗ್​ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು, " ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿನ ಹೋರಾಟ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOTILLAGLOBAL SUMUD FLOTILLAGRETA THUNBERGGAZA BLOCKADEBARCELONA TO GAZA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ಬಳಸಲು ಮೆಟಾ ಚಿಂತನೆ?

ಚುರುಮುರಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.