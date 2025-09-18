ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಲವರ್ಧನೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ರೋಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 18, 2025 at 4:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯುನಿಯನ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಇಯು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಜಾ ಕಲ್ಲಾಸ್ ಭಾರತ- ಇಯು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸತು ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Now is the time to double down on partnerships rooted in shared interests and guided by common values.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2025
With our new EU–India strategy, we are taking our relationship to the next level.
And we are committed to finalising our trade agreement by end of the year.
ಭಾರತ - ಯುರೋಪ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಕಲ್ಲಾಸ್, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಕಾರಣ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಯುಕ್ತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ, ಎಂದು ಅವರು ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಭಾರತವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು - ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. - ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಲ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.
Did you know? 🇪🇺 + 🇮🇳 together represent ¼ of the world’s population and of the global economy.— European Commission (@EU_Commission) September 17, 2025
Today, we adopted a Joint Communication on India - setting out a forward-looking strategic agenda that: ⬇️
ಆಯೋಗದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2024-2029ರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ, ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವ, ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
The EU & India together represent a quarter of the world’s population & economy.— EU in India (@EU_in_India) September 17, 2025
Today, we are unveiling a new strategic agenda to boost our partnership to a higher level and strengthen our shared prosperity and security.
Keep tuned in! #EUIndiaEkSaath@EUAmbIndia @eu_eeas pic.twitter.com/xNXlqJ2hoo
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ಇಯು - ಭಾರತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉರ್ಸುಲಾ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
