ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್, ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್, ಆಡಿಯೋ: ತನಿಖೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2025 at 11:04 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲನೀಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಡೆದ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಟ್ರೂಥ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಾಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಹಿತಕಘಕರ ಘಟನೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ (ಲಿಫ್ಟ್) ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೂಲಕ ಹತ್ತುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಚೂಪಾದ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಸದ್ಯ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೈಲ್ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂದಿರುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 80ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ನಿಂತಿತು. ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಮಖ ನಾಯಕನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಲು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೀಕರ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಇದೀಗ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಹಾಳಾದರೂ ಟ್ರಂಪ್ ಅದರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, 57 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೂರನೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾಷಣ ಮುಗಿದಾಕ್ಷಣ ನಾನು ಮೆಲನಿಯಾರನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
