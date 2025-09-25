ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್​​, ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್​, ಆಡಿಯೋ: ತನಿಖೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯ

ETV Bharat / international

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್​ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​- ಮೆಲನೀಯಾ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2025 at 11:04 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮೆಲನೀಯಾ ಟ್ರಂಪ್​ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲಿಫ್ಟ್​ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಡೆದ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಟ್ರೂಥ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಾಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಹಿತಕಘಕರ ಘಟನೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್​ ಪ್ಲೋರ್​ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ (ಲಿಫ್ಟ್​) ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೂಲಕ ಹತ್ತುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಚೂಪಾದ ಸ್ಟೀಲ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಸದ್ಯ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್​​ಲೈಲ್​ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂದಿರುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 80ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್​ ನಿಂತಿತು. ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಮಖ ನಾಯಕನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಲು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೀಕರ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್​ ಇದೀಗ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್​ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್​ ಹಾಳಾದರೂ ಟ್ರಂಪ್​ ಅದರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, 57 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೂರನೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್​ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾಷಣ ಮುಗಿದಾಕ್ಷಣ ನಾನು ಮೆಲನಿಯಾರನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳದಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

