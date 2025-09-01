ಕಾಬೂಲ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ): ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 6.3ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪ 00:47:41 ISTಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವು 34.50°N ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 70.81°E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ, 160 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ NCS ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
#BREAKING Over 250 killed, 500 injured in Sunday night earthquake in Afghanistan's eastern Kunar province: Information Ministry tells Anadolu pic.twitter.com/yLNy3sJAOI— Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025
ಅಲ್ಲದೇ ಮೊದಲು 6.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿ, ಬಳಿಕ 4 ರಿಂದ 5ರ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಸುಮಾರು 140 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ: 01/09/2025 ರಂದು ಸರಿಯಾಗಿ 01:08:13ಕ್ಕೆ IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 34.62 N, ರೇಖಾಂಶ: 70.92 E, ಆಳ: 140 ಕಿ.ಮೀ., ಸ್ಥಳ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, 4.7 ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ, ಕ್ರಮವಾಗಿ 140 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 40 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ 4.3 ಮತ್ತು 5.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
4.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನದ ಸಮಯ 01:59:44 IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 34.58 N, ರೇಖಾಂಶ: 70.78 E, ಆಳ: 140 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 5.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ 03:03:25 IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 34.55 N, ರೇಖಾಂಶ: 70.81 E, ಆಳ: 40 ಕಿ.ಮೀ., ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎಂದು NCS ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಆಳದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
EQ of M: 6.3, On: 01/09/2025 00:47:41 IST, Lat: 34.50 N, Long: 70.81 E, Depth: 160 Km, Location: Afghanistan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 31, 2025
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಆಳದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಳವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಕಂಪನ ತರಂಗಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಲುಪಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಲದ ಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಇಂಡೋ-ಯೂರೇಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ಭೂಪದರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೆರಾಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಒಂದು ಭೂಪದರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
