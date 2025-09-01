ETV Bharat / international

Updates: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ ಭೂಕಂಪ: 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವು,500 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ - AFGHANISTAN EARTHQUAKE

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು 250 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

EARTHQUAKE OF MAGNITUDE ಭೂಕಂಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭೂಕಂಪ KABUL
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ ಭೂಕಂಪ: 6.3 ತೀವ್ರತೆಗೆ ನಲುಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 7:07 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 8:21 AM IST

2 Min Read

ಕಾಬೂಲ್​ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ): ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 6.3ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪ 00:47:41 ISTಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವು 34.50°N ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 70.81°E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ, 160 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ NCS ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಮೊದಲು 6.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿ, ಬಳಿಕ 4 ರಿಂದ 5ರ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಸುಮಾರು 140 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ: 01/09/2025 ರಂದು ಸರಿಯಾಗಿ 01:08:13ಕ್ಕೆ IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 34.62 N, ರೇಖಾಂಶ: 70.92 E, ಆಳ: 140 ಕಿ.ಮೀ., ಸ್ಥಳ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, 4.7 ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎನ್​​ಸಿಎಸ್​ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ, ಕ್ರಮವಾಗಿ 140 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 40 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ 4.3 ಮತ್ತು 5.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

4.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನದ ಸಮಯ 01:59:44 IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 34.58 N, ರೇಖಾಂಶ: 70.78 E, ಆಳ: 140 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 5.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ 03:03:25 IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 34.55 N, ರೇಖಾಂಶ: 70.81 E, ಆಳ: 40 ಕಿ.ಮೀ., ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎಂದು NCS ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಆಳದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಆಳದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಳವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಕಂಪನ ತರಂಗಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಲುಪಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಲದ ಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಇಂಡೋ-ಯೂರೇಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ಭೂಪದರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೆರಾಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಒಂದು ಭೂಪದರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ವರ್ಷದ 13ನೇ ಚಂಡಮಾರುತ: 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಕಾಬೂಲ್​ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ): ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 6.3ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪ 00:47:41 ISTಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವು 34.50°N ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 70.81°E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ, 160 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ NCS ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಮೊದಲು 6.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿ, ಬಳಿಕ 4 ರಿಂದ 5ರ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಸುಮಾರು 140 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ: 01/09/2025 ರಂದು ಸರಿಯಾಗಿ 01:08:13ಕ್ಕೆ IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 34.62 N, ರೇಖಾಂಶ: 70.92 E, ಆಳ: 140 ಕಿ.ಮೀ., ಸ್ಥಳ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, 4.7 ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎನ್​​ಸಿಎಸ್​ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ, ಕ್ರಮವಾಗಿ 140 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 40 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ 4.3 ಮತ್ತು 5.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

4.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನದ ಸಮಯ 01:59:44 IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 34.58 N, ರೇಖಾಂಶ: 70.78 E, ಆಳ: 140 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 5.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ 03:03:25 IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 34.55 N, ರೇಖಾಂಶ: 70.81 E, ಆಳ: 40 ಕಿ.ಮೀ., ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎಂದು NCS ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಆಳದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಆಳದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಳವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಕಂಪನ ತರಂಗಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಲುಪಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಲದ ಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಇಂಡೋ-ಯೂರೇಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ಭೂಪದರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೆರಾಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಒಂದು ಭೂಪದರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ವರ್ಷದ 13ನೇ ಚಂಡಮಾರುತ: 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

Last Updated : September 1, 2025 at 8:21 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

EARTHQUAKE OF MAGNITUDEಭೂಕಂಪಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭೂಕಂಪKABULAFGHANISTAN EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ; ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.