ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3.7ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ; ಮಂಗಳವಾರವೂ ಕಂಪಿಸಿದ್ದ ಭೂಮಿ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನರು! - EARTHQUAKE IN PAKISTAN

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಕಂಪವೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭೂಕಂಪನ EARTHQUAKE INTENSITY NATIONAL CENTER FOR SEISMOLOGY
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 7:53 AM IST

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವ ಮುನ್ನ 3.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಸಿಎಸ್​​(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎನ್​ಸಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪವು 170 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್​​​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ "EQ of M: 3.7, 20-08-2025 ರಂದು, ಸಮಯ 02:38:23 IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 29.86 N, ಉದ್ದ: 71.09 E, ಆಳ: 170 Km, ಸ್ಥಳ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರವೂ ಭೂಕಂಪ: ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 5.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಜಾಲ (PMD) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅದರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ, ಕೆಪಿಯ ಪೇಶಾವರ್, ಸ್ವಾತ್, ಚಿತ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಬೋಟಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:20ಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಆಳವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 190 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಹಾಗೇ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಭೂಕಂಪವು ಬಹಾವಲ್‌ಪುರ್, ಡೇರಾ ಘಾಜಿ ಖಾನ್, ಫೈಸಲಾಬಾದ್, ಗುಜ್ರನ್‌ವಾಲಾ, ಗುಜರಾತ್, ಲಾಹೋರ್, ಮುಲ್ತಾನ್, ಸಾಹಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಗೊಧಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅರೇಬಿಯನ್, ಯುರೋ-ಏಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಭೂಕಂಪನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್‌ಗಳ ಛೇದನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಚಲನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಯುಎಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಕುಶ್​ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಭೂಕಂಪನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಸಂಧಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಆಳ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘಟನೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

