ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವ ಮುನ್ನ 3.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಎಸ್(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎನ್ಸಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪವು 170 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ "EQ of M: 3.7, 20-08-2025 ರಂದು, ಸಮಯ 02:38:23 IST, ಅಕ್ಷಾಂಶ: 29.86 N, ಉದ್ದ: 71.09 E, ಆಳ: 170 Km, ಸ್ಥಳ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರವೂ ಭೂಕಂಪ: ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 5.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಜಾಲ (PMD) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಅದರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ, ಕೆಪಿಯ ಪೇಶಾವರ್, ಸ್ವಾತ್, ಚಿತ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಬೋಟಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:20ಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಆಳವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 190 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಿದೆ.
ಹಾಗೇ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಭೂಕಂಪವು ಬಹಾವಲ್ಪುರ್, ಡೇರಾ ಘಾಜಿ ಖಾನ್, ಫೈಸಲಾಬಾದ್, ಗುಜ್ರನ್ವಾಲಾ, ಗುಜರಾತ್, ಲಾಹೋರ್, ಮುಲ್ತಾನ್, ಸಾಹಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಗೊಧಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅರೇಬಿಯನ್, ಯುರೋ-ಏಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಭೂಕಂಪನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳ ಛೇದನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಚಲನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಯುಎಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಭೂಕಂಪನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಸಂಧಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಆಳ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಘಟನೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
