ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್: ಇಂದು ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಜೈ ಶಂಕರ್ ಇಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 22, 2025 at 10:55 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ : ಭಾನುವಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಮತ್ತು ಜೈಶಂಕರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ (ಯುಎನ್ಜಿಎ) 80ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಹೊರತಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಥೆರೆಸಾ ಪಿ ಲಜಾರೊ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಬಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮನಿಲಾ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ #UNGA80 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ @SecLazaro ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ @bongbongmarcos ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ, ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರ ಚರ್ಚೆಯು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾ. ಥೆರೆಸಾ ಪಿ. ಲಜಾರೊ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯು ರಾಜಕೀಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ, ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಈ ಸಭೆಯು ಭಾರತ - ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡೋ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಹಕಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ 1949ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.
