ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರ- ಜೈಶಂಕರ್​: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡುಗಿದ ಭಾರತ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : September 28, 2025 at 4:15 PM IST
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶನಿವಾರ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 'ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರ' ಎಂದು ಜರಿಯುವ ಮೂಲಕ ನೇರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
"ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)" ಎಂದು ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ 80ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರಿಂದಲೇ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವವೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಬೆಂಬಲಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಾಗ ನಾವು ಇಂತಹ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದಯು ಮತಾಂಧತೆ, ಹಿಂಸೆ, ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜೈಶಂಕರ್, "ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನಾಗರಿಕತೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ. ಭಾರತವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.
"ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರಿಂದಲೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೂರು ಮಂತ್ರ: "ಭಾರತವು ಈಗ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ' ಅಂದರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ. 'ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ' ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ'ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕದನ ವಿರಾಮ ಕೋರಿದ್ದ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ 80ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯೋಗದ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೆಟಲ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ವೇಳೆ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಎರಡು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರದ್ದು ಅಸಂಬದ್ಧ, ನಾಟಕೀಯ ಭಾಷಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು.
