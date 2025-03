ETV Bharat / international

ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ : ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ - ENGLISH OFFICIAL LANGUAGE OF US

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್ ( ANI )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Mar 2, 2025, 6:08 PM IST