H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ H-1B ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೀಸಾದ ಶುಲ್ಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

Rs 90 Lakh Annual Jolt: Trump Raises H1-B Visa Fee To $100,000; Move To Significantly Impact Indian Workers
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 10:38 AM IST

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: ಅಮೆರಿಕದ H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 10 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ, 90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ 1 ಮಿಲಿಯನ್​ ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಾರ್ಡ್​​ ವೀಸಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಯು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಎಚ್​-1ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 2024ರಲ್ಲಿ 2,07,000 ಭಾರತೀಯರು ಈ H-1B ವೀಸಾ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನವೀಕರಣಗೊಂಡ H-1B ವೀಸಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚ ಹೀಗಿದೆ: ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ 215 ಡಾಲರ್​, ಫೈಲಿಂಗ್​​ 460 ಡಾಲರ್​​, ವಂಚನೆ ವಿರೋಧಿ 500 ಡಾಲರ್​ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಶುಲ್ಕ 4,000 ಡಾಲರ್​​ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಇದೀಗ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವಲಸೆ ತಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿದೇಶಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಈ ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ​ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಎH-1B ವೀಸಾ: ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗೆ ಈ ವೀಸಾ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, 1991ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ, ಅಮೆಜಾನ್ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು H-1B ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಇವೆ. ಯುಸಿಐಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು H-1B ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ.

