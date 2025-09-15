ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಕರೆ: ಇದು ಬೆದರಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಎಂದ ಚೀನಾ
ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಲಿನ್ ಜಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 15, 2025 at 8:24 PM IST
ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೀನಾ: ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಜಿ7 ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿರುವ ಕರೆಯನ್ನು ಬೆದರಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಂದಿರುವ ಬೀಜಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಕರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕುರಿತು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದಾಗಲೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಲಿನ್ ಜಿಯಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಹಕಾರವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ಜಿ7 ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟುರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಕ್ರಮವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾದ ನಿಲುವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಯೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಿನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚೀನಾದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
"ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚೀನೀ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ(WTO) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಿಂದ 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಶನಿವಾರ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ, ಜಿ7 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕರೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ?.. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ಪುನಾರಂಭ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್