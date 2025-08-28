ETV Bharat / international

ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಚೀನಾ ನಿಯೋಗ.. ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ಸಮರಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್​?

ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೀಜಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Traditional Russian wooden dolls called Matryoshka depicting China's President Xi Jinping, left, and U.S. President Donald Trump.
ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ (ಎಡ), ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯೋಷ್ಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಷ್ಯಾದ ಮರದ ಗೊಂಬೆಗಳು. (AP)
Published : August 28, 2025

ಬೀಜಿಂಗ್​, ಚೀನಾ: ತಿಂಗಳುಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಈ ವಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ ಎಂದು ಬೀಜಿಂಗ್​ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಲಿ ಚೆಂಗ್‌ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಹಿ ಯೋಂಗ್ಕಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳು ಮೂರು ಅಂಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಯಲು, ಅನೇಕ ಆಮದುದಾರರು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು.

ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಹಾಗೂ ಬೀಜಿಂಗ್​ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿವೆ. ಸಮಾನ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರೆ ಯೋಂಗ್ಕಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಲಿ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​ ನಾವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕ- ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂತರಿಕವಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿರಳ ಭೂ ಖನಿಜಗಳ ರಫ್ತು ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ನಿಧಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.

ವಾಹನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಲಸು ಬಳಸುವಂತಹ ವಿರಳ ಭೂ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀನಾವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚೀನಾ ಇನ್ನೂ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಫ್ತನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್​ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿರಾಮ ನವೆಂಬರ್​ 10ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನ ತಯಾರಕ ಬೋಯಿಂಗ್ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 500 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

