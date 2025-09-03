ಬೀಜಿಂಗ್: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೆಟ್ ಫೈಟರ್ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಎದುರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲದ ಅದು ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ 26 ನಾಯಕರ ಎದುರು ವಿರಾಟ ರೂಪ ದರ್ಶನ: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರ ಎದುರು ಚೀನಾ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್, ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ ಪಿ ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಝು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೆಂಗ್ ಲಿಯುವಾನ್ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ವಿಜಯದ 80 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಿಮ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಗಳು ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
2019 ರ ನಂತರ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅವರ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ಬಳಿಕ, ಇಬ್ಬರು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್, ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಕಿಮ್: ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿ, ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಚೀನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ- ಕ್ಸಿ: ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ 80 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚೀನಾದ ನಾಯಕ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಬುಧವಾರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಚೀನಾದ ಯುದ್ಧದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಸಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಭಾಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇತಿಹಾಸವು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯುದ್ಧದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು, ಚೀನಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಚೀನಾದ ಜನರು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರದ ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠರು ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಲಿಮೋಸಿನ್ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು - ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ; 11 ಜನರ ಸಾವು, ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ
ಕ್ವೆಟ್ಟಾದ ಬಿಎನ್ಪಿ ರ್ಯಾಲಿ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ: 14 ಮಂದಿ ಸಾವು, 35 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ