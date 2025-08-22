ETV Bharat / international

ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರು ಸಾವು - CAR BOMB AND ATTACK

ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 9:51 AM IST

ಬೊಗೋಟಾ: ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೋ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ, FARC ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋ ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಕೇನ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾದ ಕೋಕಾ ಎಲೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ವಿಮಾನವು ಉತ್ತರ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಆಂಟಿಯೋಕ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಟಿಯೋಕ್ವಿಯಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಂಡ್ರೆಸ್ ಜೂಲಿಯನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೋಕಾ ಎಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರುವಾಗ ಡ್ರೋನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಪೆಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಎಂಟು ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನೈಋತ್ಯ ನಗರವಾದ ಕ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಯುಯಾನ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ವಾಹನವು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಫೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಕ್ರಿಯ ಡ್ರಗ್ ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಗಲ್ಫ್ ಕ್ಲಾನ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ದೂರಿದ್ದು, ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಕೊಕೇನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2016 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ FARC ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಕ್ಲಾನ್‌ನ ಸದಸ್ಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಆಂಟಿಯೋಕ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋಕಾ ಎಲೆ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವು ದಾಖಲೆಯ 253,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್‌ನಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

