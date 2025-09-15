ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ: ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 15, 2025 at 7:21 PM IST
ಲಂಡನ್: ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂಸೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಹೆದರುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ: ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 'ಯುನೈಟೆಡ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಲಂಡನ್ನ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಾಗ, ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಂದಿಗೂ ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಲಸಿಗರು: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 28,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸಿಗರು ಸಮುದ್ರಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಂಥವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಲಸಿಗರು ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. "ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಿ" ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ವಲಸಿಗರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ವಲಸೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು, ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಲಪಂಥೀಯ ಚಿಂತಕನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಬಲಪಂಥೀಯ ಚಿಂತಕ ಟಾಮಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ನೀಡಿದ ಕರೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈತನೇ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಕ್ಲಿ ಲ್ಯಾನನ್. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಟಾಮಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪದೇ ಪದೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವಲಸೆ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿರುವ ಟಾಮಿ ರಾಬಿನ್ಸ್ನಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ಈಗ ದೇಶವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶವು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವಿನಾಶ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಟಾಮಿ "ಹೋರಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಡಿ" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
