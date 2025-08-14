ಸಾವೋ ಪೌಲೊ (ಬ್ರೆಜಿಲ್): ಅಮೆರಿಕ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, 30 ಬಿಲಿಯನ್ ರಿಯಸ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಖಂಡಿಸಿದರು.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸುಂಕದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಯೋಜನೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಕಂಪನಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 2026ರವರೆಗೆ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತೆರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ರದ್ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸರ್ಕಾರ ರಫ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೊಸ ಅಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಕಾರಣಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಹಿತಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅನೇಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಂಕ ಸಮರ; ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ - ಒಮನ್ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ