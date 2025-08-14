ETV Bharat / international

ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ $5 ಬಿಲಿಯನ್​ ಸಾಲ​ ಘೋಷಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ - BRAZILS LULA ANNOUNCEMENT

ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸರ್ಕಾರ $5 ಬಿಲಿಯನ್​ ಸಾಲ​ ಘೋಷಿಸಿ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ (AP)
ಸಾವೋ ಪೌಲೊ (ಬ್ರೆಜಿಲ್​): ಅಮೆರಿಕ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, 30 ಬಿಲಿಯನ್​ ರಿಯಸ್​ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಖಂಡಿಸಿದರು.

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂಯಿಜ್ ಇನಾಸಿಯೊ ಲುಲಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸುಂಕದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್​ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಯೋಜನೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಕಂಪನಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 2026ರವರೆಗೆ 5 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್ ತೆರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ರದ್ದಾದ ಆರ್ಡರ್​ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಸರ್ಕಾರ ರಫ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೊಸ ಅಂಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಕಾರಣಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಹಿತಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಅನೇಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

