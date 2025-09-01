ETV Bharat / international

ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ದುಬಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್​ ನವರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಲೇಪನ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್ ನವರೊ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 1, 2025 at 12:27 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ​: ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್​ ನವರೋ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತರರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಕ್ಸ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನವರೋ, ಅಮೆರಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ವಿದೇಶಿ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಟೀಕಿಸಿರುವ ನವರೋ, ಮೋದಿಯನ್ನು ಅದ್ಬುತ ನಾಯಕ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಬ ಅದರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 25ರಿಂದ 50ರಷ್ಟು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಭಾರತ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ. ರಷ್ಯಾ ಡ್ರೋನ್​ಗಳು ಉಕ್ರೇನ್​ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೋದಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಅಂತ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪುಟಿನ್​ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ, ಏನಾಗುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತೀಯರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಸ್​ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆ ವೇಳೆ ನಿನ್ನೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್​ಪಿಂಗ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿಯದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತುಕತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಶ್ವೇತಭವನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್​ ನವರೋ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆನೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಲಾಬಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್‌ಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

