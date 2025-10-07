ETV Bharat / international

'ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೇ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ನರಮೇಧ, 4 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ'​: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಭಾರತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. 1971ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ನರಮೇಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

INDIA SLAMS PAKISTAN
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ಕಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2025 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶ ತನ್ನದೇ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 1971ರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಚ್‌ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಸೈನ್ಯದಿಂದ ತನ್ನದೇ 4 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಾಕ್​ನಿಂದ ಸತತ ಅಪಪ್ರಚಾರ: "ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರವು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ತಗಾದೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ನೋಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಜರಿದರು.

"ಮಹಿಳೆಯರು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಕಳಂಕರಹಿತ. ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬದ್ಧತೆ ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತನ್ನದೇ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿದ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ದೇಶವು (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್​ ಆರೋಪ: ಭಾರತವು ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿತು.

"ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಾರತ ಎಂದೂ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿಪಾಲನೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಧೂತರು ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

1971ರ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯವು ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಚ್‌ಲೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿ, 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಭಾರತ

ಇಂಧನ ದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA SLAMS PAKISTANUNSCUN AMBASSADOR PARVATHANENI HARISHವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತUN SECURITY COUNCIL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ: ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸದಾತನಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ರಣಬೇಟೆಗಾರ 'ಆಂಡ್ರೋತ್​': ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 2ನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.