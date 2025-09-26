ETV Bharat / international

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆದರಿಕೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿ-20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಶಂಕರ್​

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಮುಖ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈ ಶಂಕರ್​ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

At UN G-20 Meet, Jaishankar Calls For No-Nonsense Stance Against Terror, Reform in Multilateralism
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್​ ಜೈಶಂಕರ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2025 at 12:14 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್​ ಜೈಶಂಕರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ20 ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು​, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವವರು ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆಡಿಸುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಬಾರದು. ಜಗತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ, ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿತಿಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.

ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಜಿ20 ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು: ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇಂಧನ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್​ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವೂ ಕೂಡ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದ್ವಿಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.

