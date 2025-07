ETV Bharat / international

ಬಿಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್​ ಬಿಲ್​ ಅಂಗೀಕಾರ: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್​.. ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಸಾ!! - BIG BEAUTIFUL BILL PASSED

ಬಿಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್​ ಬಿಲ್​ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್​ ( ETV Bharat )

Published : July 2, 2025 at 7:51 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 8:27 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳುಳ್ಳ 'ಒನ್​ ಬಿಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್​ ಬಿಲ್​' ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿರುವ ಈ ಮಸೂದೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆ, ವಲಸೆ ನೀತಿ, ವೇತನ, ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಮೆಡಿಕ್​ ಏಡ್​, ಮೆಡಿಕೇರ್​, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿರುವ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪರ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಳಮನೆಯಾದ ಹೌಸ್​ ಆಫ್​ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್​ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದ ಮಸೂದೆಯು ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದ ಸೆನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್​ ಆಗಲು ಭಾರೀ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿತು. ಸತತ 27 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ 50 - 50 ವೋಟ್​ಗಳು ಬಂದವು. ಈ ವೇಳೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೈ-ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತವನ್ನು , ಮಸೂದೆಯ ಪರ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯು 50-51 ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಮಸೂದೆಯು ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್​ ಆಫ್​ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್​ (ಕೆಳಮನೆ)ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಸೆನೆಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಯ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಶಾಸನದಿಂದ ದೇಶದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವಾದ ಜುಲೈ 4 ರೊಳಗೆ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್​ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಸಂಸದರ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ?: ಭಾರತೀಯರು ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕವೇ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್​ ಮಸೂದೆಯ ಅಂಶಗಳು ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

