ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ; 2,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು - AFGHANISTAN EARTHQUAKE

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಂಗರ್‌ಹಾರ್‌ನ ಜಲಾಲಾಬಾದ್ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ 5.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾನುವಾರದ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಜರುಗಿದ ಏಳನೇ ಪ್ರಬಲ ಕಂಪನವಾಗಿದೆ.

Afghanistan quake deadliest in decades, killing over 2,200
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 9:30 AM IST

ನುರ್ಗಲ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ): ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2,200ಕ್ಕೂ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪವಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 6.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಈ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕುನಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 2,205 ಜನರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದು, 3,640 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾದ ನಂಗರ್ಹಾರ್ ಮತ್ತು ಲಘ್ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಬಲ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಪ್ರದೇಶವು ನಡುಗಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಕುಸಿತದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೂಕಂಪ: ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಂಗರ್ಹಾರ್‌ನ ಜಲಾಲಾಬಾದ್ ನಗರದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನ ಬಳಿಯೇ 5.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಡುಗಿವೆ. ಇದು ಯುಎಸ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಏಳನೇ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಂಪನವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.

''ಪೂರ್ವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪನವು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಯಭೀತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದ ಮನೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ವಕ್ತಾರ ಹಮ್ದುಲ್ಲಾ ಫಿತ್ರಾತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಕುನಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ 6,700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ನಾಶಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಜನರು ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲು ಒಂದು ತುಂಡು ಆಹಾರವೂ ಸಿಗದೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಡೇರೆಗಳು, ನೀರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇನ್ನೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಬಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. ಪರ್ವತಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂಡೆಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೇವ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಭೂಕಂಪಪೀಡಿತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (AP)

ಭೂಕಂಪಪೀಡಿತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಗಾಧ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒತ್ತಡಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 4 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​​ ನೆರವಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಭೂಕಂಪವು ಪೂರ್ವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 500,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫಿಲಿಪ್ಪೊ ಗ್ರಾಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ದಶಕಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ದೇಶವು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಡತನ, ತೀವ್ರ ಬರ ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಫ್ಘನ್ನರ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಭೂಕಂಪಪೀಡಿತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (AP)

ಭೂಕಂಪಪೀಡಿತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಗಾಧ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒತ್ತಡಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 4 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​​ ನೆರವಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಭೂಕಂಪವು ಪೂರ್ವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 500,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫಿಲಿಪ್ಪೊ ಗ್ರಾಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ದಶಕಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ದೇಶವು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಡತನ, ತೀವ್ರ ಬರ ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಫ್ಘನ್ನರ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ.

