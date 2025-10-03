ETV Bharat / international

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್​ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

AFGHAN FOREIGN MINISTER
ಅಫ್ಘಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2025 at 10:11 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಫ್ಘಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸಚಿವ ಮುತ್ತಕಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ (UNSC) ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅನುಮೋದಿನೆ ನೀಡಿತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುತ್ತಕಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಿಂದ 16ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುತ್ತಕಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಮಾಸ್ಕೋಗೆ 7 ರೌಂಡ್ ಆಫ್​ ಮಾಸ್ಕೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮುತ್ತಕಿ ಭೇಟಿಯು ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೇ.15ರಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಮುತ್ತಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಬೂಲ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ನೆಲವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಭಾರತ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಕಿ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತವನ್ನು "ಪ್ರಮುಖ" ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವುಗಳನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತ ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

