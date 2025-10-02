ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಇಸ್ರೇಲಿ ನೌಕಾಪಡೆ
ಗಾಜಾಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ನೌಕಾಪಡೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲಿಸ್ತೀನ್ಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 2, 2025 at 3:21 PM IST
ಜೆರುಸಲೆಮ್, ಇಸ್ರೇಲ್ : ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ಯಾಲಿಸ್ತೀನ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಸ್ರೇಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಗಾಜಾ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳ ಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟಾ ಥನ್ಬರ್ಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 50 ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು 500 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸುಮುದ್ ಫ್ಲೋಟಿಲ್ಲಾ ಪಡೆಯು ಗಾಜಾಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿರಿಯಸ್, ಅಲ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅದಾರ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಗಾಜಾ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿಗಳು (80 ಮೈಲಿಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಲೋಟಿಲ್ಲಾದ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಮಂಡೇಲಾ, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಅದಾ ಕೊಲಾವ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಗುಂಪು, ಇಸ್ರೇಲಿ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುರಿದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ನರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಘಟಕರು, 'ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ದೋಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಲಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಟೋಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಹಡಗಿನ ಡೆಕ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಥನ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ರೇನ್ಕೋಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೇಟಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 2-3 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇಟಲಿಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಆಂಟೋನಿಯೊ ತಜಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಆಶ್ಡೋಡ್ ಬಂದರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟರ್ಕಿಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಡೆದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯ' ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ತೀವ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟರ್ಕಿಶ್ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
