ಭೀಕರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 17 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 76 ಜನರ ಸಾವು; ದಗದಗಿಸಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ದೇಹಗಳು! - 76 KILLED IN MAJOR HIGHWAY CRASH

ಗುಜಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆರಾತ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನ್ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನವು ಸರಕು ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

76 killed in major highway crash in Afghanistan, 17 children among victims
ಭೀಕರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 17 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 76 ಜನರ ಸಾವು (ANI)
ಹೆರಾತ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ : ಹೆರಾತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 17 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 76 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾಮಾ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗುಜಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆರಾತ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನ್ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನವು ಸರಕು ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಭಾರಿ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಖಾಮಾ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಹನವೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. ದಗದಗಿಸಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಖಾಮಾ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದಾಟಿ ಬಂದ ವಲಸಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದುರಂತವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾರಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕಂದಹಾರ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತುರ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾಪನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಎಂದು ಖಾಮಾ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

EU ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆಯುವ ರಸ್ತೆ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

