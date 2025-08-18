ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 392 ಪುರುಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 657 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 929 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NDMA) ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಸಾವು - ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ 171 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 94 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ 437 ಪುರುಷರು, 256 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 236 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಸಾವು - ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು NDMA ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಎಂಎ ಹೇಳಿದೆ.
ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 288 ಪುರುಷರು, 59 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 43 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 390 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ್ಲಲಿ 245 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ARY ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೂನ್ 26 ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 164 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವು ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ 70 ಮಕ್ಕಳು, 63 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 31 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಂತ್ಯವು 582 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ - ಬಾಲ್ಟಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 18 ಪುರುಷರು, ಆರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 32 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 31 ಇತರರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಧ್ನಲ್ಲಿ 14 ಮಕ್ಕಳು, 10 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 28 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಲವತ್ತು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 27 ಮಕ್ಕಳು, ಏಳು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಆರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಐದು ಪುರುಷರು, ಐದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
