ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಓರ್ವ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ - TURKEY EARTHQUAKE

ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟರ್ಕಿ ನಲುಗಿದೆ. ರಿಕ್ಟರ್​ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ವೃದ್ಧ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

6.1-Magnitude Earthquake Hits Western Turkey
ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 11:07 AM IST

ಅಂಕಾರಾ (ಟರ್ಕಿ): ಪಶ್ಚಿಮ ಟರ್ಕಿಯ ಸಿಂದಿರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟರ್ಕಿಶ್ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (AFAD) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಇಜ್ಮಿರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಸಿಂದಿರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಸೆರ್ಕನ್ ಸಕ್ ಟರ್ಕಿಶ್ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ NTV ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾನುವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಟರ್ಕಿಯ ಸಿಂದಿರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟರ್ಕಿಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (AFAD) ತಿಳಿಸಿದೆ.

6.1-Magnitude Earthquake Hits Western Turkey
ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿತ (AP)

ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಇಜ್ಮಿರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. "81 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ಅವಶೇಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು, ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆಲಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು" ಎಂದು ಟರ್ಕಿಯ ಸಚಿವ ಅಲಿ ಯೆರ್ಲಿಕಾಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 29 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭೂಕಂಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಂದಿರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 16 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹಲವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಸೆರ್ಕನ್ ಸಕ್ ಟರ್ಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ NTV ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸುಮಾರು 319 ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು AFAD ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಜೆ 7:53 ಕ್ಕೆ (1653 GMT) ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, AFAD ಪ್ರಕಾರ, 3.5 ರಿಂದ 4.6 ತೀವ್ರತೆ ವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಟರ್ಕಿಯು ಹಲವಾರು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೋಷ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೂಕಂಪವು ಕನಿಷ್ಠ 53,000 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರವಾದ ಆಂಟಿಯೋಕ್‌ನ ಸ್ಥಳವಾದ ಅಂಟಕ್ಯಾವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5.8-ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕಂಪವು ಒಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 69 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

AFAD ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 7:53ಕ್ಕೆ (1653 GMT) ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 3.5 ರಿಂದ 4.6 ರವರೆಗಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಟರ್ಕಿಯು ಹಲವಾರು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೋಷ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 53,000 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಂಟಿಯೋಕ್ ನಗರದ ಸ್ಥಳವಾದ ಅಂಟಕ್ಯಾವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಕಂಪನವು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು 69 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ರಷ್ಯಾದ ಕುರಿಲ್ ದ್ವೀಪ, ಜಪಾನ್‌ನ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸುನಾಮಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ರಷ್ಯಾದ ಕುರಿಲ್ ದ್ವೀಪ, ಜಪಾನ್‌ನ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸುನಾಮಿ

