ಬಂಧನದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ, ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆ: ಉಯಿಘರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಹಿರಂಗ - CHINAS CRACKDOWN ON UIGHURS

ಬೀಜಿಂಗ್: ದೇಶದ ವಾಯವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಸಿನ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂಬ ಬೀಜಿಂಗ್​​ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಚೀನಾ ಈಗಲೂ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಯಿಘರ್​ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನಾಂಗದವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀ ಏಷ್ಯಾ (ಆರ್​ಎಫ್ಎ) ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2023 ರಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಉಯಿಘರ್​ಗಳನ್ನು ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೋಲೊಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿನ ನರಮೇಧವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸೈಮನ್-ಸ್ಕೋಡ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರದ (Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide at the United States Holocaust Memorial Museum in Washington) 30 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್​ಎಫ್ಎ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

2022 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬದುಕುಳಿದವರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಂಧನಗಳಂತಹ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನದ ವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹಾನ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಮನಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.