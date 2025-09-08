ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಬಂದ್; ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಠ್ಮಂಡು (ನೇಪಾಳ): ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುವ ಜನತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 42 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಧಾನಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೂ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಮೈತಿಘರ್ ಮತ್ತು ಬನೇಶ್ವರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಆಕ್ರೋಶಿತ ಯುವಜನತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಜನತೆಯ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ, ಅಶ್ರುವಾಯು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಗುಂಡುಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.00ರವರೆಗೆ ಕಠ್ಮಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜನರ ಚಲನವಲನ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಗುಂಪುಗೂಡುವುದು, ಸಭೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಛಬಿ ಲಾಲ್ ರಿಜಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ: ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಅನುಸಾರ ಕಳೆದ ವಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದ 26 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಡಿಸ್ಕೊರ್ಡ್, ಪಿನ್ಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸಿಗ್ನಲ್, ಥ್ರೇಡ್, ವಿಚಾಟ್, ಕ್ವಾರ, ಟಂಬ್ಲರ್, ಕ್ಲಬ್ಹೌಸ್, ರಂಬಲ್, ಲೈನ್, ಇಮೋ, ಜಲೋ, ಹಮ್ರೋ ಪ್ಯಾಟ್ರೋ, ಮಿ ವಿಡಿಯೋ, ಮಿ ವೈಕ್3 ಮತ್ತು ಸೋಲ್, ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ವೈಬರ್, ವೀಟಾಕ್, ನಿಂಬಜ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೈರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಂದ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕೂಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಇದೀಗ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇದೀಗ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಜನರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
