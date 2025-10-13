ಮೂವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ 2025ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ
ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಜೋಯಲ್ ಮೊಕಿರ್, ಫಿಲಿಪ್ ಅಘಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಹೊವಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್(ಸ್ವೀಡನ್): ನಾವೀನ್ಯತೆ ಚಾಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಜೋಯಲ್ ಮೊಕಿರ್, ಫಿಲಿಪ್ ಅಘಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಹೊವಿಟ್ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ:
ಜೋಯಲ್ ಮೊಕಿರ್: 1946ರಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಯೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ನ ನಾರ್ತ್ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು.
ಫಿಲಿಪ್ ಅಘಿಯಾನ್: 1956ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು INSEAD, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು.
ಪೀಟರ್ ಹೊವಿಟ್: 1946ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಾರ್ತ್ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ನ ಬ್ರೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7
ಏನಿವರ ಸಾಧನೆ?: ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೂವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದೆರಡು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತು ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಲತೆಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ಲರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆರ್&ಡಿ) ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುವ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಘಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಹೋವಿಟ್ ಅವರ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಆರ್ & ಡಿ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಮುಂದೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಆಧಾರ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಬಹುಪಾಲಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಶ್ಚಲತೆ ರೂಢಿಯಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಧಾರಿತ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಫಿಲಿಪ್ ಅಘಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಹೊವಿಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 1992ರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, 'ಸೃಜನಶೀಲ ವಿನಾಶ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಮೂವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ: 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನರ್ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ವಿಜೇತರ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅರ್ಧವನ್ನು ಜೋಯಲ್ ಮೊಕಿರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಫಿಲಿಪ್ ಅಘಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಹೊವಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
