ನವದೆಹಲಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ದಂಪತಿಯೊಂದು 30 ವರ್ಷದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಮಗುವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮಗು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಿಂಡ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಎಂಬ ದಂಪತಿಯು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಭ್ರೂಣವನ್ನೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಮಗುವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಜನನವು ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಓಹಿಯೋದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಪವಾಡವೇ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮಗುವಾಗಿ ಪಡೆದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಜೀವ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಲಿಂಡ್ಸೆ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ದಂಪತಿ 1994ರಿಂದ ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವೇಶನ್ ಎಂಬ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿಯ ಯಜ್ಞ ಕೊನೆಗೆ ಫಲಿಸಿದೆ. ಲಿಂಡಾ ಆರ್ಚೇಡ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡಿದೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾದ ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಜುಲೈ 26ರಂದು ಥ್ಯಾಡಿಯಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಜನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
1994ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಲಿಂಡಾ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಎಂಬ ದಂಪತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ IVFಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ವೀರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಭ್ರೂಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಮೂರು ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಭ್ರೂಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥಡ್ಡಿಯಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ಎಂಬ ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಲಿಂಡಾ, 2023ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ದಂಪತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ 30 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಡಾ ಅವರಿಂದ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಅವರ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭ್ರೂಣವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಇದೀಗ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಅಂಡಾಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ಘನೀಕರಿಸುವಿಕೆ, ವೀರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವೇಶನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆರವಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್, ಆನುವಂಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಡಾಣು ಘನೀಕರಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಧಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ವೀರ್ಯ ಘನೀಕರಣ: ಓಸೈಟ್ ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಣು ಘನೀಕರಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪುರುಷ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. IVF ಅಥವಾ IUI ನಂತಹ ನೆರವಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವೀರ್ಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವೀರ್ಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸತ್ತ ಅಥವಾ ಚಲನಶೀಲ ವೀರ್ಯ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ವೀರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೀರ್ಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂಡಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವವರೆಗೆ -196 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕ್ರಯೋಪ್ರೆಸರ್ವೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿ ಬಯಸಿದಾಗ, ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ವೀರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮರು-ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. IVF ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂವತ್ತು ನಂತರವೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಬಹುದು. - ಡಾ. ಚೀಪುರುಪಲ್ಲಿ ವಸುಂಧರಾ ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೀರ್ಯ ಕರಗಿಸಿ ಬಳಕೆ: ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ವೀರ್ಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಾರಜನಕದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವೀರ್ಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ವೀರ್ಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕರಗಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಚೀಪುರುಪಲ್ಲಿ ವಸುಂಧರಾ.
ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯ ರಕ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜರಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಕ್ತ, ಮೂಳೆಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಜೀವಕೋಶವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ, ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ಕಿಟ್ ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜರಾಯುವಿನಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದ್ರವ ಸಾರಜನಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಶವಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಶವಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಶವಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಮಾನವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಮೊದಲು ದೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕವು, ಕೊಳೆಯುವ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶವಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ದೇಹವನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಶವಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.