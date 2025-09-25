ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : September 25, 2025 at 3:27 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ (ಸಿಒಪಿಡಿ) ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯು ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಎನ್ಜೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, 2021ಲ್ಲಿ 649 ಇದ್ದ ಪ್ರಕರಣ 2024ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 749 ಆಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಧೂಮಪಾನೇತರರು (Passive Smokers) ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 5 ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಧೂಮಪಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಕೂಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಟಿಬಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಡಿಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪೆದ್ದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ.5-10 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶ:
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ (ಸಿಒಪಿಡಿ): ಶೇ 7.4ರಷ್ಟು
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಿಒಪಿಡಿ: ಶೇ 11.4ರಷ್ಟು
ಅಸ್ತಮಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಶೇ 1.18ರಷ್ಟು
ಎಂಎನ್ಜೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು (2024): 749
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ: ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಎದೆ ನೋವು, ಬಿಗಿತ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
