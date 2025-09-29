ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ: ಹೃದಯ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ: ಹೃದಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ತರುಣ್
ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ತರುಣ್ ಅವರು ಹೃದಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 29, 2025 at 8:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ (World Heart Day 2025) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 1999ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಿನದಂದು ಹೃದಯ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ (RML) ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ತರುಣ್ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
'ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎ ಬೀಟ್' ಎಂಬುದು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯವು ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ತರುಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ತರುಣ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ತರುಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಆದರೆ, ತಡೆಗಟ್ಟದ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಧುಮೇಹದ ಕುಟುಂಬ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.
ಹೃದ್ರೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು: ಹೃದ್ರೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಟೆರಿಕ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ತರುಣ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಮವಾರವೇ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವೇಕೆ?:
ಜೈಪುರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರದ ಸೋಮವಾರವು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದ್ರೋಗ OPD ಇತರ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೋಮವಾರದಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ದೀಪಕ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇತರ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೋಮವಾರದಂದು ಹೃದಯ OPDಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸೋಮವಾರದಂದು ಸಭೆಗಳಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ, ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ.
ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ?: ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನಚರಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಸಂಭವವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಎದೆ ನೋವು, ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಲಯದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ವೇಗಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?: ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಸೋಮವಾರದ ಒತ್ತಡವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
