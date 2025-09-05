ETV Bharat / health

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ & ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

High Blood Pressure And Kidney Health: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 5, 2025 at 10:44 PM IST

High Blood Pressure And Kidney Health: ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದ್ರವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

''ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ದಿಲೀಪ್ ಎಂ.ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ (Getty Images)

"ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುವುದು" - ಡಾ.ದಿಲೀಪ್ ಎಂ.ಬಾಬು.

ದೇಹದ ದ್ರವ ಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನೀರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪನ್ನು (ಸೋಡಿಯಂ) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು, ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಡ ನೇಟ್ರಿಯುರೆಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾ.ದಿಲೀಪ್ ಎಂ.ಬಾಬು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ತ ಶೋಧನೆ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಪಧಮನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತ ಅಪಧಮನಿಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಈ ರಕ್ತವು ಅಪಧಮನಿಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವು ದೇಹದ ದ್ರವಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಲವಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಬಾಬು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (Getty Images)

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾರ್ಮೋನ್​ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಡಾ.ಬಾಬು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ದುರ್ಬಲತೆ ಇರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳ ಶೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಬಾಬು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು
  • ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ
  • ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ
  • ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ ತಪ್ಪಿಸಿ
  • ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

