ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ನಂತರ ಹೊಸ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಮಲಗುವ ಭಂಗಿ: ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಪ್ಪು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬಿಗಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬಾರದು. ಈ ಭಂಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸೈಟೊಕಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಉರಿಯೂತದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೈಟೊಕಿನ್ಗಳಂತಹ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನರಗಳನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ನೋವು ತರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಸರಿಯಾದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು: ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದೂ ಸಹ ದೇಹದ ನೋವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಹಾಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು ಸಹ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ದೇಹದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಲಗುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಬೊಜ್ಜು ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋವಿಗೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು:
- ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು
- ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ
- ರಕ್ತಹೀನತೆ
- ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ
- ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ
- ಆಯಾಸ
- ಲೈಮ್ ಕಾಯಿಲೆ
- ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಮೃದುವಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ದಿಂಬುಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ
- ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಯೋಗ, ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಸುಲಭ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://www.health.harvard.edu/blog/stiff-and-achy-in-the-mornings-how-to-fix-that-2020120821565
- https://www.sleepfoundation.org/physical-health/why-does-my-body-ache-when-i-wake-up
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.