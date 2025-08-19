ETV Bharat / health

ಮಾತ್ರೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಬಣ್ಣ & ರೋಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? - WHY ARE PILLS DIFFERENT COLORS

ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮಾತ್ರೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2025 at 5:35 PM IST

ಆರೋಗ್ಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬಣ್ಣ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಾಯ: ಎಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮಾತ್ರೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೈದ್ಯರು, ಔಷಧ ವಿತರಕರಿಗೆ ಸುಲಭ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಔಷಧ ವಿತರಕರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಪ್ಪುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಔಷಧದ ಪರಿಣಾಮ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು: ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ರೋಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನೀಲಿ, ಹಸಿರು ಮಾತ್ರೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು, ಆತಂಕ-ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಜನಕಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು: ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಾತ್ರೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಕಪ್ಪು, ಗಾಢ ಕಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು: ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಔಷಧ ರಕ್ಷಣೆ: ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಔಷಧವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಲೇಪನಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಔಷಧದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಅದರ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಮರೆಮಾಡಲು: ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ರೋಗಿಗಳು ಅವುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲೇಪನಗಳು ಔಷಧವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಕಹಿಯನ್ನು ಸಹ ಮರೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಂಗಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧ ನೀಡಲು ಪೋಷಕರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ರುಚಿಯ ಸಿರಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಅಗಿಯಬಹುದಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಔಷಧವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ರೋಗದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೇ? ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ.. ಔಷಧದ ಬಣ್ಣವು ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೋಗಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಔಷಧದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

