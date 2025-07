ETV Bharat / health

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಶುಗರ್​ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? - WHEN TO TEST BLOOD SUGAR

When is the best time to test sugar levels: ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ದೇಹವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಗತ್ಯ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಜನರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಬೇಕು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೋಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಳಸುವವರು, ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಯೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಆಯಾಸ, ಉದ್ವೇಗ, ತಲೆನೋವು, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಗಮನಹರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮೆಡ್‌ಲೈನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಡೋಸ್ ಮೀರಿದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.