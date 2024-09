ETV Bharat / health

ಅಂಜೂರ ತಿನ್ನಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಉತ್ತಮ? - RIGHT WAY TO EAT FIGS

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 1 minutes ago

ಅಂಜೂರ ತಿನ್ನಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಉತ್ತಮ? ( CANVA )