ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

By ETV Bharat Health Team

What is Good for Healthy Bones: ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಬಲವಾಗಿರಲು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೂಳೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

''ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ'' ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಕೆ. ಸಾಕೇತ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

''ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2,300 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ'' ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಳೆಗಳ ಗಾತ್ರ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು, ರನ್ನಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವವು?: