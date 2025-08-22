ETV Bharat / health

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು? - WHAT HAPPENS IF YOU STOP DEFECATING

ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ತಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

piles problem Constipation problem Appendicitis problem ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ತಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 22, 2025 at 4:28 PM IST

3 Min Read

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು.

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಕಾರಣ: ಮಲವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂದರೆ ಗುದನಾಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಶೌಚಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.

ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ: ಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

piles problem Constipation problem Appendicitis problem ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ತಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು? (Getty Images)

ಶ್ರೋಣಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾನಿ: ಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗುದನಾಳವು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಗುದನಾಳ ಅಥವಾ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೋಣಿಯ ಸ್ನಾಯು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕರುಳುವಾಳ ಅಪಾಯವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕರುಳುವಾಳ ಬಂದರೆ, ನೋವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಲವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗುದನಾಳವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ.

ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ಪಬ್‌ಮೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕೊಲೊನ್‌ನ ಒಳಪದರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ:

  • ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿ. ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಜುಗರಪಡದೆ ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು.

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಕಾರಣ: ಮಲವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂದರೆ ಗುದನಾಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಶೌಚಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.

ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ: ಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

piles problem Constipation problem Appendicitis problem ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ತಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು? (Getty Images)

ಶ್ರೋಣಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾನಿ: ಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗುದನಾಳವು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಗುದನಾಳ ಅಥವಾ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೋಣಿಯ ಸ್ನಾಯು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕರುಳುವಾಳ ಅಪಾಯವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕರುಳುವಾಳ ಬಂದರೆ, ನೋವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಲವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗುದನಾಳವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ.

ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ಪಬ್‌ಮೆಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕೊಲೊನ್‌ನ ಒಳಪದರವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ:

  • ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿ. ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಜುಗರಪಡದೆ ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

For All Latest Updates

TAGGED:

PILES PROBLEMCONSTIPATION PROBLEMAPPENDICITIS PROBLEMಮಲವಿಸರ್ಜನೆWHAT HAPPENS IF YOU STOP DEFECATING

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಇವರೇ ನೋಡಿ ದ್ರಾವಿಡ್​ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ; ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ 'ಮಹಾಗೋಡೆ'ಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳಿವರು!

ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆದು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ ರೈತ: ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ತಂದ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು.. ಎಕರೆಗೆ 1ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ!

ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್: 3-4 ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ?..

ಹೆಚ್ಚಿದ BE6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​​ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ!; 300 ರಿಂದ 999 ಯುನಿಟ್​ಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.