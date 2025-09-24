ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ನಿಮ್ಮ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ
Vitamin D: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 24, 2025 at 4:26 PM IST
Vitamin D: ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳದೇ ಇರುವುದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಬಲವರ್ಧಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ.
ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ (clevelandclinic) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ರಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ, ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಮೂಳೆ, ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪದರದಲ್ಲಿ 7-D ಹೈಡ್ರೋಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಎಂಬ ಅಣುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬರುವ UV ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ D ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
CDC ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿಟಮಿನ್ D ದೇಹವು ಆಹಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO), ಜನರು ವಾರಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ 5 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು UV ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪೂರಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು SPF ಹೊಂದಿರುವ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಜನರು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಡ್ಲೈನ್ಪ್ಲಸ್ (medlineplus) ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಲ್ಮನ್, ಟ್ಯೂನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಪೂರಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.