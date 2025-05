ETV Bharat / health

ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? - DRINKING WATER IS GOOD FOR HEALTH

Published : May 1, 2025 at 4:38 PM IST

By ETV Bharat Health Team

Drinking Enough Water is Good for Health: ಬಿಸಿಲಿನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಾನವ ದೇಹದ ತೂಕದ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ. ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಅಂಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೂತ್ರ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಮಲದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಲಾರಸ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀರು ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು NIH ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ?: ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸ ದೇಹವು ನೀರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೂಲಕ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮುಂತಾದ ತರಕಾರಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 300 ಮಿ.ಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎನರ್ಜಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: ದೇಹದ ಆ್ಯಂಟಿಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ (ADH) ಹಾಗೂ ರೆನಿನ್-ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್-ಅಲ್ಡೋಸ್ಟೆರಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (RAAS) ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇವು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೆವರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವವರು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಹವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರು ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ದ್ರ, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.