Tips For Traveling With Baby: ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಟ್ಟೆ: ಶಿಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೋಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಒರೆಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ: ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅವು ಬೇಕಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನುಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಡುವ ಎರಡು, ಮೂರು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ವಾಹನವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರುಮಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಾನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲವರು ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಅವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆತುರ ಮಾಡಬೇಡಿ: ವಿಮಾನ, ರೈಲು ಅಥವಾ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅವಸರದಿಂದ ಹೋಗಬಾರದು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿ. ಹತ್ತುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಟಕಿಯ ಆಸನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ಬೇಬಿ ಸೀಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಲರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕಡಲತೀರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
