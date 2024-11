ETV Bharat / health

ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಆಗಿರಬಹುದು: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ!

What are the symptoms of uterus infection: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ಒಂದು. ಅನುಚಿತ ಆಹಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಈ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಗರ್ಭಾಶಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಊತ ಮತ್ತು ನೋವು ಕೂಡಾ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಇದು ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗರ್ಭಕೋಶ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಗರ್ಭಕೋಶವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಂದಿರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಗರ್ಭಾಶಯವು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಉರಿಯೂತದ ಕಾಯಿಲೆ (PID): ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಉರಿಯೂತದ ಕಾಯಿಲೆ (ಪಿಐಡಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳ ಸೋಂಕು. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಾಶಯ, ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್​ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಯಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುಗರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು

ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ, ಏನನ್ನೂ ನುಂಗಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ

ಜ್ವರ, 101 F (38.3 C) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ

ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಯೋನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್

ಗಂಭೀರವಲ್ಲದ PID ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೂ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಯೋನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ನೋವು ಅಥವಾ ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು. ಸಹ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕಿನ (STI) ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳ (STIs) ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು PID ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು: ಕ್ಲಮೈಡಿಯ ಮತ್ತು ಗೊನೊರಿಯಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಯೋನಿನೋಸಿಸ್: ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಾಗ, ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.